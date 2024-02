23-latek ze Zduńskiej Woli miał w mieszkaniu sporo narkotyków. Teraz czeka go kara ZDJĘCIA

Zduńskowolscy policjanci, którzy na co dzień specjalizują się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, posiadali informację, że na terenie miasta w jednym z mieszkań mogą znajdować się narkotyki.

31 stycznia ozpoczęli obserwację mieszkania, w którym przebywał 23-latek, który według policjantów mógł posiadać środki odurzające i psychotropowe.

Gdy kryminalni upewnili się, że przebywa w domu zapadła decyzja o wejściu do lokalu. Mężczyzna otworzył drzwi i był zdziwiony widokiem policjantów. W toku przeszukania kryminalni ujawnili ponad 700 gramów różnego rodzaju narkotyków, w tym ponad pół kilograma marihuany, amfetaminę, metamfetaminę oraz haszysz. Zabezpieczono również wagi elektroniczne, telefony komórkowe oraz gotówkę w kwocie 7500 złotych - informuje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi mu za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.