80 lat po likwidacji getta żydowskiego w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

80 lat po likwidacji getta żydowskiego w Zduńskiej Woli

W obchodach wzięli udział potomkowie mieszkańców zduńskowolskiego getta. Do Zduńskiej Woli przyjechali m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Francji. Wśród nich był prof. Daniel Wagner. Jego rodzice zdążyli wyemigrować. Pozostała rodzina została umieszczona w getcie. Podczas likwidacji cześć krewnych zginęła na ulicach Zduńskiej Woli, inni zostali przetransportowani do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. 80 lat po tych wydarzeniach na cmentarzu żydowskim oddano hołd ofiarom. Na tablicy umieszczonej w zbiorowej mogile widnieje informacja, że pochowano w niej 219 osób. Nie jest jednak pewne, czy te dane są prawdziwe. Do dziś udało się ustalić personalia 180 osób.