Bączek Ratownik, czyli druhowie OSP Janiszewice uczyli dzieci zasad pierwszej pomocy ZDJĘCIA

Pierwsza pomoc, Bączek Ratownik i bezpieczeństwo w domu. To tematy akcji szkoleniowej z pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa w domu jaką druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach prowadzili od listopada ubiegłego roku do 13 marca dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Ochraniewie oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach.

Przeszkoliliśmy ponad 300 osób. Akcja odbyła się w ramach wspierania nas mobilnością przez Volkswagen Financial Services Polska i udostępnienie nam auta VW Caddy. Najmłodsi dostali od nas oraz od Volkswagen Financial Services Polska genialne książeczki Bączek Ratownik, które w prosty sposób poruszają tematy udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy ćwiczyli jak prawidłowo zgłaszać interwencje na numery alarmowe oraz jak używać defibrylatora AED. Dodatkowo uczyliśmy jak rozpoznawać udary, jak zachować się przy ataku padaczki, omdleniu i krwawieniu. Wiedzą jak zachować się w gdy zaatakuje ich pies i co zrobić, gdy w domu zauważą pożar oraz jak prawidłowo się z niego wydostać! Zachęciliśmy, aby porozmawiali z rodzicami o zakupie czujek dymu i czadu - informują druhowie z OSP Janiszewice.