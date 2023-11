Bajkowe klimaty w przedszkolu i szkołach ZDJĘCIA

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek (International Day of Fairy Tales Characters) to święto, które przypada 5 listopada, w rocznicę urodzin Walta Disney'a. Jest to wspaniała inicjatywa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych – bajki bowiem są świetnym pomostem do wspólnej zabawy między pokoleniami. Na całym świecie obchodzi się go zazwyczaj dzień lub dwa po urodzinach Dosneya.