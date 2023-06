Baseny odkryte w Zduńskiej Woli będą otwarte już od soboty ZDJĘCIA

Kąpielisko w Zduńskiej Woli w sezonie 2023

Ceny biletów

Ceny biletów są takie same jak przed rokiem. Są uzależnione od dnia i pory wejścia na basen:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do kupowania karnetów. Jeden karnet uprawnia do 10 wejść na basen we wszystkie dni tygodnia.

Szczegółowe informacje na temat cen biletów można znaleźć tutaj: ceny biletów na basen