Będą objazdy! Zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Jodłowej i Borowej w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Linia 1 kursować będzie objazdem ulicą Łaską, tak jak autobusy linii nr 5, ale nie będzie zatrzymywać się na przystankach "piątki".

Autobusy linii 1 będą kursowały z wyznaczonym objazdem: od przystanku Świerkowa/Pętla- zawróci na Świerkowa Pętla- do ul Łaskiej, dalej trasą Linii nr 5 (nie zatrzymuje się na przystankach linii nr 5, gdyż generowałoby to zbyt duże opóźnienia) do Karsznic ul. Karsznicką – ul. Wojska Polskiego – ul. Sylii – ul. Grunwaldzką do ul. 1go Maja/Karsznicka dalej trasa bez zmian - informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Zduńskiej Woli.