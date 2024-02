Będzie koncert dla kotów z fundacji Tabby Burasy i spółka ZDJĘCIA KOTÓW

"Gramy dla kociaków z Tabby”. Koncert pod takim tytułem zaplanowany jest w Kawiarni Literackiej Ratusza w Zduńskiej Woli 17 lutego. Data została wybrana nieprzypadkowo ponieważ 17 lutego przypada Światowy Dzień Kota.

Podczas koncertu wystąpią :

To wydarzenie to nie tylko koncert, ale również okazja do wsparcia kociaków z Tabby. W trakcie wydarzenia będzie możliwość przekazania darowizny na rzecz fundacji zajmującej się opieką nad kotami. Każda złotówka ma ogromne znaczenie dla tych małych futrzaków.

Przyjdź, aby doświadczyć niesamowitego wieczoru pełnego muzyki na żywo i wsparcia dla zwierząt. Cały dochód z koncertu zostanie przeznaczony na pomoc dla kociaków z fundacji "Tabby Burasy i Spółka" - zachęcają do udziału pracownicy Miejskiego Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli.