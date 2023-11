Będzie spalarnia odpadów w Zduńskiej Woli? Sprawa jest kontrowersyjna. Jutro rozprawa administracyjna ZDJĘCIA

Mieszkańcy Zduńskiej Woli będą mogli uczestniczyć w rozprawie, która jest otwarta dla społeczeństwa. Ponadto można składać wnioski i uwagi do projektu decyzji środowiskowej. Przyjmowane będą do 16 listopada w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola,

w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola,

przez Internet np. email, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adresem: [email protected].

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez prezydenta miasta Zduńska Wola, a odniesienie się do nich nastąpi w decyzji środowiskowej.

Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska, pokój nr 501, ul. Stefana Złotnickiego 3 – budynek nr 5. Można zapoznać się z nią od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem urzędu pod nr tel. 43 825 02 65.o piątku w godz. 7.30-15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem urzędu pod nr tel. 43 825 02 65.