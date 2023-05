Bez oświetlenia, za to z promilami. Rowerzysta, który nocą wracał ze Zduńskiej Woli do domu, zatrzymany przez policjantów z Widawy

Zatrzymania widawscy funkcjonariusze dokonali w trakcie patrolu w miejscowości Podgórze (gm. Widawa) po tym, gdy usłyszeli... dźwięk silnika przypominający motorower. - Okazało się, że pochodził z poruszającego się drogą nieoświetlonego roweru, który był wyposażony w pomocniczy silnik spalinowy. Kierujący na widok policyjnego radiowozu wyłączył silnik, a następnie zszedł z pojazdu i zaczął go prowadzić po chodniku. Mundurowi zatrzymali mężczyznę do kontroli. Jak się okazało, 32-letni mieszkaniec gminy Konopnica miał w organizmie dwa promile alkoholu. Nierozważny rowerzysta nie tłumaczył się zbyt długo, powiedział tylko, że chciał wrócić ze Zduńskiej Woli do swojego domu. Teraz jego sprawa trafi do sądu, gdzie odpowie za popełnione wykroczenia – informuje p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Łasku sierż. szt. Bartłomiej Kozłowski.