Biblioteka miejska w Zduńskiej Woli dla dzieci. Dzisiaj gry i puzzle, jutro myszka biblioteczna ZDJĘCIA

Stacja Pokolenie to nowe pomieszczenie w bibliotece przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli. To świetne miejsce nie tylko do organizowania spotkań integracyjnych ale także zajęć dla dzieci.

Dzisiaj, 2 sierpnia, biblioteka zaprosiła dzieci na "Środę z planszówkami i puzzlami". Młodsze i nieco starsze dzieci ochoczo dopasowywały elementy puzzli układając z nich obrazki ze zwierzętami czy z bajek. Miłośnicy planszówek grały m.in. w kalambury.

Najmłodsi układali klocki.

W czwartek, 3 lipca Biblioteka Miejska zaprasza dzieci na warsztaty plastyczne z tworzenia "myszki bibliotecznej"! Początek o godz. 14 w Stacji Pokolenie biblioteki przy ul. Łaskiej 2