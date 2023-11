Budynek dworca PKP w Zduńskiej Woli i jego otoczenie zmieniają się nie do poznania ZDJĘCIA

Remont budynku dworca w Zduńskiej Woli

Remont budynku dworca PKP w Zduńskiej Woli to inwestycja prowadzona wspólnie przez kolej i miasto Zduńska Wola. To część wartego ponad 50 milionów złotych projektu, który zakłada również inwestycje w Strykowie, Głownie i Pabianicach pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” o całkowitej wartości ok. 50 mln zł netto. Zadanie jest współfinansowane w 85 proc. ze unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Remont budynku dworca PKP w Zduńskiej Woli kosztuje ponad 4,3 mln zł, z czego blisko 3 mln zł stanowi dofinansowanie.

Wygląd zewnętrzny budynku dworca ma nawiązywać do dawnego, przemysłowego charakteru Zduńskiej Woli. Obiekt ma zachować charakter sprzed ponad 100 lat, jednocześnie spełniając potrzeby dzisiejszych podróżnych. Wewnątrz znajdą się automaty biletowe, toalety, ogrzewana poczekalnia, punkt informacji turystycznej oraz punkty obsługi pasażerów. Dworzec w nowej odsłonie będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.