Była ścieżka, jest ulica. Jasna w Zduńskiej Woli przeszła metamorfozę ZDJĘCIA

Ulica Jasna wybudowana na odcinku od ulicy Adama Mickiewicza do ulicy Prostej to zupełnie nowe połączenie, jakie usprawnia ruch samochodów w Zduńskiej Woli. Powstała z udziałem 1,5 mln zł dotacji z rządowego funduszu drogowego.

Przebudowany odcinek ulicy Jasnej to około 400 metrów nowego asfaltu, chodnik oraz ścieżka rowerowa, a także wybudowane zjazdy do posesji i nowe, energooszczędne oświetlenie. W ulicy wybudowano także kanalizację deszczową. Inwestycja zakończyła się wiosną 2023 roku. Ważną częścią inwestycji była budowa przepustu na rzece Pichnie, od czego zaczęto to zadanie w 2021 roku - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.