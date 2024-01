Byli pracownicy zduńskowolskiej Woli czują się oszukani przez pracodawcę. Walczą o swoje pieniądze ZDJĘCIA

Pani Anna ze Zduńskiej Woli przepracowała w Woli ponad 30 lat. Była to jej pierwsza i jak się okazało ostatnia praca. Jak opowiada zaczęła jako 15 - latka, od praktyk zawodowych. I została. Pracowała w systemie zmianowym, rano, popołudniu, w nocy, w piątek, świątek i niedzielę. Do maja ubiegłego roku, gdy została zwolniona. Na odprawę i nagrodę jubileuszową czeka do dzisiaj. Mimo prawomocnego wyroku sądowego.

W takiej sytuacji jest blisko setka byłych pracowników Woli. Czują się wykorzystani i skrzywdzeni:

Przez lata nie dawano nam nadziei na jakiekolwiek podwyżki ale mieliśmy pracę. Nagle z dnia na dzień bez żadnych wyjaśnień po prostu straciliśmy zatrudnienie. Na inną pracę nie mamy szans bo nic innego nie potrafimy a nie jesteśmy już młode i pracy dla nas nie ma. Gdy chodziłyśmy pytać, kiedy wypłacą nam nasze należne pieniądze tylko nas zbywano. Słyszałyśmy, że firma jest w restrukturyzacji i nie ma dla nas pieniędzy - mówią byłe pracownice Woli