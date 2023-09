Ciekawe warsztaty dla uczniów w bibliotece miejskiej w Zduńskiej Woli za ministerialne fundusze ZDJĘCIA

Skarpetki w roli głównej

Domowe zwierzątko...wąż łazienkowy

Uczniowie kl. III "Dziewiątki" uczestniczyli natomiast w interesującym spotkaniu z Rafałem Witkiem, pisarzem, poetą, autorem słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Pisarz ma na swoim koncie około 50 książek , jest laureatem wielu wyróżnień i nagród. Pan Rafał to wulkan energii, który przygotował dla uczestników spotkania mnóstwo ciekawych zagadek, zadań specjalnych. Jednym z nich było czytanie wiersza na czas.

Gość oprócz książek przywiózł ze sobą ulubione swoje „zwierzątko” – węża łazienkowego. Pisarz podczas spotkania w sposób rewelacyjny nawiązał kontakt z uczestnikami. Na zakończenie spotkania nadszedł czas na zadawanie pytań i rozdawanie autografów. Spotkanie upłynęło w niezwykle wesołej energetycznej atmosferze, wszyscy doskonale się bawili i z pewnością będą je długo pamiętać. Spotkanie autorskie w bibliotece to dobry moment , by przekonać się jak wiele radości może przynieść czytanie.

To spotkanie było częścią projektu „Po śladach książki” dofinansowanego z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.