Dni Zduńskiej Woli 2023. Niedzielne atrakcje dla dzieci i starszych przed Ratuszem ZDJĘCIA

Dni Zduńskiej Woli 2023. Niedzielne atrakcje dla dzieci i starszych przed Ratuszem

Terenem obok Ratusza "rządziły" w niedzielne popołudnie, 18 czerwca dzieci. Specjalnie dla nich przygotowana została strefa zabaw i animacji. Były tunele, basenik z kulkami, klocki i puzzle plenerowe, miejsce do puszczania wielkich baniek mydlanych. Była strefa działań artystycznych, gdzie dzieci mogły malować swoje wizje na rozpiętej między drzewami folii albo próbować swoich sił m.in. w tworzeniu makramy czy lepieniu modeliny.

Podczas gdy dzieci się bawili dorośli mogli usiąść obok na leżakach w strefie relaksu.

Obok zduńskowolscy modelarze prezentowali modele zdalnie sterowane: samoloty, łodzie, samochody i zachęcają dzieci do zainteresowania się modelarstwem.

Kolejki ustawiały się do młodych artystek z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznego, które rysują portrety i karykatury.

Na scenie po drugiej stronie Ratusza był koncert dla dzieci ,,The best of Centrum Uśmiechu”. Artyści w przebraniach bawili dzieci i zachęcali ich do wspólnej zabawy.

Strefę relaksu połączona ze strefą malucha przygotowali pracownicy Miejskiego Domu Kultury Ratusz.