Dwa rozboje 19-latka w pół godziny w Zduńskiej Woli. Został zatrzymany przez policjantów, trafił do aresztu

Decyzja sądu o aresztowaniu 19-latka – jak podkreśla sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli - była poprzedzona kilkoma przestępstwami, które ten młody zduńskowolanin popełnił w krótkim odstępstwie czasu. Najpierw w Zduńskiej Woli przy ulicy Srebrnej podszedł do dwóch nastolatków i wobec jednego z nich zaczął markować uderzenia pięścią w twarz. Zabrał 16-latkowi telefon. Tego samego dnia przy ulicy Łódzkiej, zaledwie pół godziny później, zaczepił 17-latka, uderzył go pięścią w twarz i groził dalszym użyciem przemocy. Jemu również zabrał telefon.

- Policjanci zatrzymali 19-letniego zduńskowolanina podejrzewanego o dokonanie rozboju. W trakcie wykonywania czynności z podejrzanym okazało się, że był on również sprawcą innych przestępstw na terenie Zduńskiej Woli, w tym dwóch kradzieży torebek z zawartością pieniędzy, dokumentów i telefonu. 19-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał prokuratorski zarzut rozboju, który zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli, decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna był wcześniej notowany przez policję – informuje rzecznik.