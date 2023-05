Seniorka okradziona przy bankomacie w Zduńskiej Woli. Policja apeluje o ostrożność ZDJĘCIA

Do kradzieży doszło 8 maja ok. godz. 13 przy bankomacie przy ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli.

Seniorka okradziona przy bankomacie w Zduńskiej Woli. Policja apeluje o ostrożność

Zduńskowolska policja informuje, że 72-letnia zduńskowolanka podeszła do bankomatu by wypłacić gotówkę. Włożyła kartę, wpisała PIN oraz kwotę do wypłaty. W momencie, gdy bankomat oddawał kartę, do kobiety podszedł głośno zachowujący się mężczyzna. Mówił słabo po polsku, tzw. "łamaną polszczyzną", zaczął krzyczeć, żeby nie wypłacała pieniędzy z tego bankomatu, bo jest zepsuty. Wyjął kartę 72-latki z bankomatu. Trzymał ją długo w dłoni, poruszał nią przed twarzą zduńskowolanki, robił dużo hałasu i zamieszania, ciągle coś krzycząc. W pewnej chwili oddał kartę 72-latce i oddalił się. Zduńskowolanka spojrzała na podajnik bankomatu, ale nie było w nim pieniędzy, które starała się wypłacić. Zaniepokojona, udała się do swojego banku, gdzie uzyskała informacje, że zgodnie z systemem bankowym, pieniądze zostały wypłacone.