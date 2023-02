Dwie nastolatki potrącone w Wojsławicach w gminie Zduńska Wola. Kierowca bez uprawnień

Nastolatki potrącone w Wojsławicach

Do zdarzenia doszło w Wojsławicach w gminie Zduńska Wola w piątek, 3 lutego po godz. 17. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w dwie piesze.

Jak informuje policja, kierujący mazdą 38-letni mieszkaniec Sieradza, który jechał w kierunku Zduńskiej Woli, nie dostosował prędkości do warunków, jakie panowały na drodze. Auto wpadło w poślizg na wyniesionym przejściu dla pieszych i zjechało na chodnik, którym szły dwie 17-latki, obie mieszkanki Wojsławic.

Nastolatkom udzielono pomocy medycznej. Jedna z nich została przewieziona do szpitala w Sieradzu, a druga do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Miały urazy głowy i nogi. Po obserwacji wróciły do domów.

Okazało się, że 38-latek z Sieradza, który jechał mazdą, nie maił uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. A do tego samochód nie miał aktualnych badań technicznych.