Dwóch kierowców przyłapanych na zbyt szybkiej jeździe w Zduńskiej Woli. Stracili prawa jazdy, dostali mandaty i punkty karne

W obu przypadkach policjanci zatrzymali prawo jazdy na trzy miesiące. Jako pierwsza – jak informuje rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, straciła uprawnienia 30-letnia zduńskowolanka kierująca samochodem osobowym marki Peugeot. Kobieta jechała w terenie zabudowanym zbyt szybko i przekroczyła dozwoloną prędkość o 53 km/h. Kolejnym zatrzymanym do kontroli był 31-letni sieradzanin, który kierując samochodem marki Opel w terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 55 km/h. W obu przypadkach, kierowcy oprócz zatrzymanych elektronicznie praw jazdy, otrzymali po 13 punktów karnych i mandaty w kwocie po 1500 złotych.

- To od naszego zachowania, koncentracji i przestrzegania przepisów zależy bezpieczeństwo nas samych i innych uczestników ruchu. Zbyt szybka jazda, może doprowadzić do wypadku drogowego z udziałem pieszego, który idzie poboczem. Ograniczenie prędkości jest po to, by na danym terenie, lokalni mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Mniejsza prędkość kierującego, to krótsza droga hamowania i większe szanse pieszego na przeżycie. Jeżdżąc nieprzepisowo kierowca naraża siebie i innych – przestrzega policja.