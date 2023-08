Działo się! Tak upłynął dzieciom ostatni turnus półkolonii MOSiR Camp w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Ciekawe przygody i zero nudy. Tak najkrócej można podsumować ostatni turnus półkolonii MOSiR Camp, jakie dla dzieci zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Sportowe półkolonie MOSIR CAMP trwały od początku lipca do 4 sierpnia i były podzielone na tygodniowe turnusy.

Podczas ostatniego turnusu dzieci miały sporo atrakcji. Szukały na przykład skarbów podczas gry terenowej z wykrywaczem metalu, strzelały z łuku, grały w różne gry miejskie, rywalizowały i uczestniczyły w różnorodnych zabawach ruchowych.

Koloniści stanęli na wysokości zadania i zbudowali wielki szałas - w lesie nie zginą, uczyli się jak rozpalać ogień krzesiwem oraz wykonywali herby lasu - kreatywność na super wysokim poziomie - relacjonują pracownicy zduńskowolskiego MOSiR.

Receptą na deszczowy dzień był czas spędzony na wodnych atrakcjach w Zduńskiej Wodzie.

basen kryty

Dużo wiedzy, zabawy i radości dała dzieciakom wycieczka do Mikrokosmosu w Ujeździe, gdzie dzieci mogły obserwować miniaturowe ekosystemy i dowiedzieć się więcej o mikroorganizmach. Niezłą przygodą była wyprawa do parku linowego, gdzie trzeba było pokonać różnego rodzaju przeszkody i mostki zawieszone wśród drzew. To była doskonała okazja do pokazania swojej zręczności i odwagi.

