Dzieciaki ze Zduńskiej Woli poznały tajniki tworzenia komiksów ZDJĘCIA

Czym jest komiks i skąd się wziął, w jaki sposób można go stworzyć - między innymi tego dowiedzieli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 podczas warsztatów tworzenia komiksów w czytelni miejskiej biblioteki.

Warsztaty w ciekawy i przystępny dla dzieci sposób poprowadziła Joanna Jagiełło.

Joanna Jagiełło to znana i uznana autorka powieści dla młodzieży, dorosłych i dzieci, a także wierszy i opowiadań. Jest też redaktorką podręczników do języka angielskiego. Jej debiutancka powieść dla młodzieży „Kawa z kardamonem” została nominowana do nagrody polskiej sekcji IBBY Książka Roku 2011 i nagrody Donga oraz została wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. Książka ta zapoczątkowała poczytną „Serię kawową”, a po niej pojawiły się inne powieści, chętnie czytane i nagradzane. Za „Jak ziarnka piasku” Joanna Jagiełło otrzymała nagrodę polskiej sekcji IBBY „Książka roku 2018”, powieść została też wpisana na listę White Ravens (Białe Kruki) 2018. Jest trzykrotką laureatką konkursu Astrid Lindgren za „Zielone martensy”, „Urodziny” i „Tam, gdzie zawracają bociany”.