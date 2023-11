Dzień Kolejarza i podsumowanie obchodów 90-lecia Karsznic ZDJĘCIA, FILMY

Dzień Kolejarza świętowano w Karsznicach dzisiaj, w sobotę 25 listopada, czyli w dniu patronki kolejarzy św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Po mszy uczestnicy obchodów przemaszerowali przed pomnik Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli na placu Zwycięstwa:

Przed pomnikiem Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli złożone zostały kwiaty. Wspomniano także tych karsznickich bohaterskich kolejarzy. Obaj byli żołnierzami ZWZ - AK. Walczyli w polskim podziemiu przeciwko hitlerowskim okupantom. Zostali straceni 25 lutego 1944 roku.

Następnie uroczystości przeniosły się do filii Miejskiego Domu Kultury, gdzie podsumowanie zostały obchody jubileuszu 90-lecia osiedla Karsznice, jakie rozpoczęto przed rokiem także podczas uroczystości z okazji Dnia Kolejarza.

Podczas spotkania zostały wręczone Medale „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” przyznane Czesławowi Boczkowi, Feliksie Madalińskiej i Marianowi Fijołkowi.

Feliksa Madalińska to emerytowana nauczycielka przedszkola w Zduńskiej Woli Karsznicach. W kolejowym przedszkolu przepracowała 37 lat. Feliksa Madalińska to strażniczka karsznickiej historii, dbająca o zachowanie pamiątek dotyczących powstania osiedla, jak i magistrali kolejowej Śląsk – Porty.

Czesław Boczek jest inicjatorem powstania Skansenu Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli Karsznicach, a także kustoszem w obiekcie, który jest obecnie filią Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Marian Fijołek to pomysłodawca i inicjator utworzenia w Karsznicach Skansenu Lokomotyw i Urządzeń Technicznych oraz Izby Historii Taboru w Karsznicach.