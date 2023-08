Dzień otwarty cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli już jutro, 27 sierpnia ZDJĘCIA, PLAKAT

Wspólnie ze zduńskowolanami z Nowego Jorku zapraszamy Państwa na 13. Dzień Otwarty cmentarza żydowskiego. W tym roku będziecie mieli Państwo niepowtarzalną okazję usłyszeć historie ludzi, miejsc i zdarzeń, które przez lata przekazywane były z pokolenia na pokolenie wśród Żydów zduńskowolskich. Zostańcie proszę z nami do końca, ponieważ to, co najważniejsze będzie ostatnim punktem jutrzejszego programu - zaprasza dr Kamila Klauzińska, organizatorka przedsięwzięcia.

Dzień otwarty cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli to tradycja. Organizowany jest od 13 lat z okazji rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Zduńskiej Woli.

Właśnie na terenie tej nekropolii rozegrał się finał likwidacji zduńskowolskiego getta. Między 22 a 24 sierpnia 1942 roku hitlerowcy przywozili Żydów na teren cmentarza żydowskiego i ich tam rozstrzeliwali. 24 sierpnia Hitlerowcy zaprowadzili na kirchol żyjących jeszcze mieszkańców getta bocznymi ulicami miasta i dokonali segregacji. Kilkaset osób rozstrzelano, a niemowlęta roztrzaskiwano o mur cmentarny. Większość, ok. 10 tys. osób została wysłana do Chełmna nad Nerem, gdzie zamordowano ich w ciężarówkach zmienionych w komory gazowe. Ok, 1,2 tys. trafiła natomiast do łódzkiego getta. Zginęła wówczas 1/3 mieszkańców Zduńskiej Woli - taki procent stanowiła bowiem przed II wojna światową społeczność żydowska.

W rocznicę likwidacji getta na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli zawieszona została tablica, która informuje o tym miejscu. Osoby odwiedzające nekropolię mogą przeczytać o tym, kiedy i z jakiego powodu powstała. Dowiedzą się także o tragicznych wydarzeniach, jakie rozegrały się w tym miejscu w czasie zagłady. Informacja jest napisana w języku polskim oraz angielskim. Tablica została zawieszona przy bramie cmentarnej od strony ulicy Kaczej.

mat. UM Zduńska Wola, mat.zdunskawola.naszemiasto

Upamiętnić brutalnie zamordowanych zduńskowolan pochodzenia żydowskiego podczas likwidacji getta można już jutro, 27 sierpnia podczas 13. Dnia Otwartego cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli. Początek o godz. 16.