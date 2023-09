Festiwal filmowy Młode Horyzonty pierwszy raz w Zduńskiej Woli

Pokazy 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty w kinach odbywać się będą od 30 września do 8 października 2023. Natomiast online trwać będą w dniach 12—29 października 2023.

Po raz pierwszy w Zduńskiej Woli będzie można oglądać pokazy filmów festiwalu Młode Horyzonty. Wydarzenie odbywa się od 30 września do 8 października, a prezentuje najciekawsze filmy aktorskie, animacje czy dokumenty z całego świata. Festiwal organizowany jest od 10 lat. W tym roku odbywa się w Warszawie, Wrocławiu oraz kilkunastu miastach w Polsce. Festiwal Młode Horyzonty jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci.

Festiwal Filmowy Młode Horyzonty

Festiwal skierowany jest do młodej widowni, a jego ideą jest pokazywanie szerokiej publiczności wartościowych filmów dla dzieci. W ramach Konkursu głównego najciekawsze międzynarodowe produkcje ocenią zarówno składy jurorskie, jak i festiwalowa publiczność.