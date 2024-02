Eksperyment.projekt w Ratuszu w Zduńskiej Woli: Jeszcze z Białegostoku i AKKC z Poznania ZDJĘCIA

To były ponad trzy godziny wspólnego poszukiwania piękna i opowieści w odrębnych gatunkach muzycznych. W sali widowiskowej dominowała klubowa elektronika w wykonaniu duetu ,,Jeszcze” z Białegostoku w zestawieniu z dynamicznym, pełnym energii i wirtuozerii bandem jazzowym AKKC z Poznania. - relacjonuje Katarzyna Majewska z MD KRatusz w Zduńskiej Woli.

Eksperyment.projekt

Eksperyment.projekt to inicjatywa promująca i organizująca wydarzenia muzyczne w Zduńskiej Woli. Projekt ma za zadanie wypełniać lukę gatunkową w naszym mieście oraz jego okolicach poprzez tworzenie przestrzeni do odkrywania muzyki, po którą nie sięgamy na co dzień.

Na scenie Ratusza wystąpili: