Gęste mgły w Zduńskiej Woli w nocy z piątku na sobotę

Ostrzeżenie przed silnymi mgłami

Obserwuje i nadal prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

Wydano ostrzeżenie przed silnymi mgłami dla województwa łódzkiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 18 w piatek, 25 listopada do godz. 7 w sobotę, 26 listopada.

Pogoda na weekend w Polsce

W piątek w całym kraju pochmurno, większe przejaśnienia tylko na zachodzie. We wschodniej połowie kraju opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, słaby deszcz tylko na zachodzie. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na zachodzie i północy. Temperatura maksymalna od -1°C na wschodzie, około 0°C w centrum do 7°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny, tylko na zachodzie południowy i południowo-wschodni.