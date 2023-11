Gmina Zapolice odbudowała zabytkowy cmentarz wojenny z 1914 r. w Swędzieniejewicach ZDJĘCIA

Gmina Zapolice zakończyła uroczyście projekt odbudowy zabytkowego cmentarza wojennego z 1914 roku w Swędzieniejewicach. Zakończenie odbudowy cmentarza udało się zrealizować w 109 rocznicę bitwy, która miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 1914 roku. Dla upamiętnienia tych wydarzeń i podsumowania odbudowy cmentarza Gmina Zapolice zorganizowała uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, duchowni i mieszkańcy gminy Zapolice.

Cmentarz wojenny w Swędzieniejewicach to jedna z wielu kwater żołnierzy niemieckich, rosyjskich i austrowęgierskich poległych w 1914 roku pomiędzy Szadkiem, Zduńską Wolą, Łaskiem i Zapolicami w trakcie wielkiej operacji wojskowej zwanej "Operacją Łódzką". Ta trwająca niespełna miesiąc bitwa, ostatnia prowadzona w takim stylu w czasie I wojny światowej, przyniosła ogromne straty, liczone w setkach tysięcy zabitych żołnierzy.

Cmentarz w Swędzieniejewicach to niemy świadek historii rozgrywającej na naszej ziemi późną jesienią pierwszego roku Wielkiej Wojny. Kryje w sobie szczątki żołnierzy armii Cesarstwa Niemieckiego, Austro-Węgierskiego i Rosyjskiego poległych w trakcie „Operacji Łódzkiej”. Wśród zachowanych inskrypcji odnaleźć możemy również te z polskimi nazwiskami, należące do żołnierzy pochodzących z terenów zaboru pruskiego walczących i ginących za obcą sobie sprawę - informuje Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, które było konsultantem w trakcie prac rekonstrukcyjnych