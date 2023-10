Gmina Zduńska Wola. 30-lecie Towarzystwa Sportowego Janiszewice ZDJĘCIA

Towarzystwo Sportowe Janiszewice

Towarzystwo Sportowe Janiszewice rozpoczęło swoją działalność 30 lipca 2003 r., na podstawie decyzji starosty powiatu zduńskowolskiego o wpisaniu Klubu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej. Od tego roku klub systematycznie uczestniczył w rozgrywkach sieradzkiej B-klasy. Po zakończeniu sezonu 2011/2012 drużyna zawiesiła działalność. W 2013 r. po rocznej przerwie w rozgrywkach, drużyna z Janiszewic wraz z nowo wybranym zarządem „wróciła silniejsza” awansując na zakończenie sezonu 2014/2015 do sieradzkiej A-klasy. W sezonie 2018/2019 klub awansował do sieradzkiej klasy okręgowej, gdzie prowadzi rozgrywki do tej pory.

Zarząd klubu