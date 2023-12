Gminna wigilia w Izabelowie w gminie Zduńska Wola ZDJĘCIA

Wigilia dla osób starszych, samotnych i potrzebujących to już w gminie Zduńska Wola wieloletnia tradycja. W tym roku wigilijne spotkanie, na jakie zaproszono mieszkańców gminy Zduńska Wola, zorganizowane zostało w piątkowy wieczór, 15 grudnia w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie.

Do wspólnego, wigilijnego stołu zasiadły osoby starsze i samotne oraz przedstawiciele władz gminy Zduńska Wola. Jak na wigilijne spotkanie przystało były wspólna modlitwa oraz dzielenie się opłatkiem. Na stole nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw. Z krótkim koncertem kolęd wystąpili uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli.

Takie coroczne spotkanie daje jej uczestnikom wyjątkowo wiele radości i wzruszeń... Opłatek, kolędy, upominki, wigilijne dania, wspólna wieczerza, serdeczne rozmowy i poczucie bliskości... - wszystko to sprawiło, że był to prawdziwie świąteczny, rodzinny wieczór. To była także dobra okazja by połamać się wspólnie opłatkiem oraz życzyć wszystkim nie tylko dobrych, pięknych Świąt, ale również szczęśliwego Nowego Roku: wielu łask i radości, jak również miłości i wzajemnego szacunku - podkreślają pracownicy Urzędu Gminy Zduńska Wola.