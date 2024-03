Gość z Japonii, dyrektor szkoły w Osace odwiedził Zduńska Wolę

Zduńską Wolę odwiedził Noburo Hagiwara, dyrektor japońskiej szkoły Senri International School of Kwansei Gakuin. Placówka położona jest w Osace, trzecim co do wielkości mieście w Japonii.

Gość zwiedział Muzeum - Dom Urodzin św. Maksymiliana M. Kolbego oraz Bazylikę Mniejszą Wniebowzięcia NMP, po których oprowadzali go wolontariusze muzeum wspólnie z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

Noburo Hagiwara przyjechał do Zduńskiej Woli ze względu na duże zainteresowanie postacią świętego Maksymiliana, a także jego kult w samej Japonii. Towarzyszyli mu Dariusz Jędrasiak, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi oraz nauczyciele Chieko Hiroe i Ewa Federowicz. Łódzkie liceum już od kilku lat współpracuje z japońską szkołą.