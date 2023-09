Grecka przygoda uczniów Szkoły Podstawowej w Janiszewicach ZDJĘCIA

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Janiszewicach są w Grecji w ramach programu ERASMUS+. Program, jaki realizują to „Młodzi dziennikarze z Janiszewic”.

Ich droga wiodła przez kilka krajów europejskich: Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię … i w końcu dotarli do słonecznej Grecji. Zostali ciepło powitani w uroczym nadmorskim hotelu w Nea Masangala, z którego roztaczają się przepiękne widoki na Morze Egejskie i Masyw Olimpu. Są pełni entuzjazmu i dobrej energii… Podczas „gry miejskiej”, polegającej na wyszukiwaniu w miasteczku konkretnych miejsc i przedmiotów, mięli możliwość wykazania się umiejętnościami dziennikarskimi i językowym. Udało się przeprowadzić wywiady z rodowitymi Grekami posługując się językiem angielskim - informuje Urząd Gminy Zduńska Wola

Uczniowie janiszewickiej szkoły poznali m.in. Athos, Świętą Góry w Grecji, zamieszkanej przez mnichów greckiego kościoła ortodoksyjnego:

Przejeżdżaliśmy przez ciekawe pod względem architektonicznym miasto Larisa, to trzecia, co do wielkości aglomeracja Grecji. Świadomość, że to tu urodził się Achilles, to w tym miejscu jest grób Hipokratesa, a Aleksander Wielki formował swą armię potęgowała wrażenie. W atmosferze oczekiwania dotarliśmy do Meteorów – ósmego greckiego cudu. Widok i zwiedzanie zawieszonych między ziemią a niebem tajemniczych klasztorów, zrobiły na nas piorunujące wrażenie i dostarczyło niesamowitych doznań. Mieliśmy także prelekcję dotyczącą pisania ikon - tak opisują swoje wrażenia na portalu społecznościowym.,

Odwiedzili też Rivierę Olimpijską, a tam miejscowość Litochoro zwaną przez Polaków greckim Zakopanym. Największą jej atrakcją jest Wąwóz Enipeas: