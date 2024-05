Zduńska Wola z unijną dotacją na plan adaptacji do zmian klimatu ZDJĘCIA

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu (MPA) jest dokumentem strategicznym zawierającym charakterystykę danego obszaru, analizę danych klimatycznych, ocenę podatności, potencjału i wrażliwości oraz propozycję działań mających na celu zarówno łagodzenie skutków zmian klimatu, jak i adaptację do nich. Wpisanie do planu przedsięwzięć adaptacyjnych ma umożliwić pozyskanie funduszy na ich realizację.

W Polsce od 2022 roku obowiązuje dokument Krajowa Polityka Miejska 2030, który kładzie nacisk na przykład na rozwój tak zwanej błękitno-zielonej infrastruktury w miastach. To sieć terenów pokrytych roślinnością lub wodą oraz rozwiązań bazujących na funkcjach przyrodniczych. Mogą to być stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne, rowy infiltracyjne, ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i ściany, nawierzchnie przepuszczalne, podłoża strukturalne, tereny zielone i mokradłowe. A wdrażaniu tych zadań ma służyć także tworzenie Miejskich Planów Adaptacji. - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.