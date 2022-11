Gruntowy odcinek ulicy Świerkowej w Zduńskiej Woli naprawiony. Lepsza droga do Młodawina

Jak informuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Piotr Pacelt,

trwa równanie i profilowanie drogi przez PZD Zduńska Wola na prośbę mieszkańców gminy Zapolice.

Na ulicy Świerkowej przebiega granica pomiędzy terenem miasta Zduńska Wola oraz gminą Zapolice. Droga gruntowa prowadzi do Młodawina Dolnego. Ulica Świerkowa jest drogą zarządzaną przez powiat zduńskowolski. Łączna długość to 1.637 metrów. Tylko część, od skrzyżowania z ulicą Łaską do skrzyżowania z ulicą Borową jest asfaltowa. W stronę Młodawina Dolnego prowadzi gruntówka, częściowo utwardzona płytami betonowymi do pętli autobusowej.