II Zlot Miłośników Motoryzacji - Moto miasteczko w Zduńskiej Woli. Chętni mogą zgłaszać się do udziału ZDJĘCIA, PLAKAT

Jeżeli ktoś przyjedzie na zlot, np. samochodem klasycznym z lat 70′, to dobrze, żeby jego strój nawiązywał do tamtego okresu. Właściciel auta sportowego może przyjechać w dresach i z łańcuchem na szyi. Można także nawiązać do kraju pochodzenia samochodu, jego historii itp. Liczymy na waszą pomysłowość i oryginalność. Możecie przyjechać sami lub całą ekipą. Mamy nadzieję, że będzie wesoło, bo chodzi o dobrą zabawę – podkreśla Wiktor Sochacki