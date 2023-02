Imprezy w Zduńskiej Woli i okolicy w lutym. Co się dzieje?

Wieczór poetycki w Kawiarni Literacka

ARABESQUE BAŚNIOWO

25 lecie ARABESKI to okazja do świętowania i wspomnień. W tym roku zatańczymy dla Was wiele programów , które swoja premierę miały przed laty. 19 lutego zaprezentujemy widowisko ARABESQUE BAŚNIOWO , a w nim fragment ,, Pierwszej Naszej Takiej Baśni".

Premiera odbyła się 18 lutego 2011 roku na scenie filii MDK w Karsznicach. W widowisku zatańczyły formacje Teatru Tańca ARABESKA -Anety Barton : ARABESKA, MAŁA ARABESKA, DEBIUT, MAGNUM oraz gościnnie formacja BOLERO prowadzona przez Panią Lubomiłę Chmielewską- Szymczak oraz Henryka Szymczaka. W widowisku zaśpiewały ARABESKI: Magdalena Wasylik i Julia Cembrzyńska oraz podopieczni Andrzeja Wawrzyniaka: Joanna Furmańczyk Michał Oleszczyk. Po raz pierwszy zduńskowolanie mogli zobaczyć widowisko taneczne z animowanym obrazem w tle, które stanowiło scenografie. Autorem wizualizacji był Mariusz Fraszczak.

Opowieść o przygodach GERDY I KAJA znana jako ,, Królowa Śniegu" to PIERWSZY spektakl w całości zrealizowany według pomysłu Anety Barton. To był wielki krok dla kultury tanecznej naszego miasta. GORĄCO POZDRAWIAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TEJ WIELKIEJ PRZYGODY

Przygotowania do ARABESQUE BAŚNIOWO cały czas trwają To będzie bajeczne widowisko!

Tancerze zaprezentują fragmenty widowisk „Śpiąca Królewna”, „Kopciuszek” oraz „Królowa Śniegu”, które swoją premierę miały w ostatnim 15-leciu. Na scenie zobaczycie ponad stu tancerzy ze Studia Tańca ,,Arabesque”.