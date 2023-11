IX Powiatowy Bieg Niepodległości w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, WYNIKI

IX Powiatowy Bieg Niepodległości zorganizowany został w dwóch częściach. Najpierw był bieg rodzinny, w którym wystartowało 48 dzieci. Mieli do przebiegnięcia trasę wokół placu Wolności. Każdy młody uczestnik na mecie otrzymał medal.

Trasę liczącą 10 km mieli do pokonania uczestnicy głównego biegu. Na starcie odliczyło się ich 131 biegaczy. Tradycyjnie pokonywali trasę "od pomnika do pomnika" ze Zduńskiej Woli do Strońska. Rozpoczęli na pl. Wolności, a natępnie biegli ulicami Kościelną, Dolną, Paprocką, Zduńska i Widawską i dalej drogą w kierunku Zapolic. W Zapolicach skręcali w drogę prowadzącą do pomnika upamiętniającego Odzyskanie Niepodległości (przy cmentarzu w Strońsku) a następnie biegli do pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości w Strońsku, gdzie wyznaczono metę.

IX Bieg Niepodległości - wyniki