Jaka ma być Zduńska Wola za kilka lat? Strategia do konsultacji z mieszkańcami

Jaka ma być Zduńska Wola za kilka czy kilkanaście lat i w jakim kierunku ma się rozwijać z korzyścią dla mieszkańców – na te pytania ma odpowiedzieć przygotowywana przez samorząd „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ ”. Dokument wkrótce trafi do konsultacji, jakie rozpoczynają się 8 sierpnia.

Konsultacje społeczne dotyczące „Strategii rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+” umożliwią mieszkańcom zapoznanie się z projektem, jak również uczestniczenie w dyskusji nad zaproponowanymi rozwiązaniami i pomysłami.

Mieszkańcy Zduńskiej Woli od wtorku, 8 sierpnia, będą mogli zgłaszać uwagi do projektu dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola pod adresem: https://zdunskawola.pl/o-miescie/strategie-miejskie/zdunska-wola-2028/ . Przyjmowane będą z użyciem formularza papierowego i elektronicznego.

Przyjmowanie uwag w formie papierowej będzie się odbywać od 8 sierpnia do 15 września 2023 roku w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ulicy Stefana Złotnickiego 12 w poniedziałek w godzinach 7.30 – 17 i od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 oraz w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 5-7 w poniedziałek w godzinach 13 – 16 i w czwartek w godzinach 7.30 – 11.30.