Jerzy Bończak w Zduńskiej Woli. Spotkanie ze znanym aktorem przed Ratuszem ZDJĘCIA

Jerzy Bończak to uznany aktor o wieloletniej karierze scenicznej oraz filmowej. Znany jest m.in. z filmów ,,Miś”, ,,Kariera Nikodem Dyzmy”, "Filip z konopi", czy z serialu ,,Alternatywy 4″. Artysta obchodzi w tym roku 52-lecie swojej kariery i jak wylicza, zagrał w 222 filmach.

W Zduńskiej Woli Jerzy Bończak spotkał się z mieszkańcami w centrum, przed Ratuszem. W barwny sposób opowiadał m.in. o ojcu, który pokazał mu, że świat można postrzegać na wiele sposobów czy o występach w szkolnym kółku teatralnym, które były pewnego rodzaju impulsem, by zdawał do szkoły teatralnej. Zdradził różne ciekawostki z planów filmowych oraz odpowiadał na pytania mieszkańców.

Spotkanie poprowadził Tomasz Miś z Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Między obrazami".

Właśnie zduńskowolski DKF był inicjatorem projektu "Spotkajmy się w plenerze z Jerzym Bończakiem" , jaki udało się zrealizować z Budżetu Obywatelskiego 2023.

Po spotkaniu z aktorem przed Ratuszem wyświetlony w plenerze został film "Pan T.", w którym Jerzy Bończak wciela się w postać Bolesława Bieruta.