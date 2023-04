Jubileusz 900-lecia diecezji włocławskiej rozpoczęty w Zduńskiej Woli. Został połączony z Nawiedzeniem Matki Bożej ZDJĘCIA

Jubileuszowe uroczystości – jak relacjonuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - honorowym patronatem objęli biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, który wziął udział w inauguracji obchodów oraz marszałkowie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Jubileusz został połączony z Nawiedzeniem Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej, które będzie przeżywane pod hasłem: „Przez Matkę do Syna – 900 lat Diecezji Włocławskiej.” Obraz Matki Bożej Częstochowskiej właśnie w Zduńskiej Woli rozpoczął peregrynację w diecezji. Przez niemal rok odwiedzi wszystkie parafie.

- Uroczystości rozpoczęły się od powitania obrazu. Uroczystą mszę świętą celebrował ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diecezji włocławskiej. Gośćmi byli, między innymi, liczni hierarchowie kościelni. Z okazji jubileuszu ciepłe słowa do wiernych od papieża Franciszka zostały przekazane w odczytanym podczas mszy telegramie ze Stolicy Apostolskiej. Częścią uroczystości było otwarcie wystawy przygotowanej z okazji jubileuszu. Prezentuje ona historię diecezji oraz związane z nią postacie świętych i błogosławionych. W diecezji włocławskiej urodzili się i spędzili pierwsze lata życia: urodzony w Zduńskiej Woli św. ojciec Maksymilian Maria Kolbe i św. siostra Faustyna Kowalska. To tu męczeńską śmierć poniósł bł. ks. Jerzy Popiełuszko, a w czasie drugiej wojny światowej zginęła ponad połowa ówczesnych prezbiterów na czele z bł. bp. Michałem Kozalem. Absolwentem Seminarium Duchownego we Włocławku, jednego z pierwszych w Europie, jest bł. kardynał Stefan Wyszyński. Wystawa odwiedzi największe ośrodki duszpasterskie w diecezji. W naszym województwie będą to Sieradz i Uniejów – zapowiada UMWŁ.