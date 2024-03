Kampania wyborcza w Zduńskiej Woli. Wysyp banerów i spotkania z mieszkańcami ZDJĘCIA

Już za kilka tygodni, 7 kwietnia pójdziemy do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do rady miasta, powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz na prezydenta Zduńskiej Woli. Kandydatów nie brakuje, a każdy chce jak najlepiej się zaprezentować. Stąd m.in. wysyp nowych zdjęć i filmików na ich portalach społecznościowych.

Na zduńskowolskich ulicach nie sposób przeoczyć banerów i plakatów. Te największe należą do kandydatów na prezydentów z komitetów Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Zresztą można odnieść wrażenie, że kandydaci tych komitetów mają wyłączność na miejsca reklamowe na budynkach czy płotach.