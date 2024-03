Kandydaci Lewicy do Sejmiku przedstawili program wyborczy ZDJĘCIA

Kandydaci Lewicy do samorządu wojewódzkiego zorganizowali spotkanie wczoraj, 22 marca, przed budynkiem szpitala powiatowego w Zduńskiej Woli. Podczas niego zaprezentowali najważniejsze punkty programu.

Szkoła równych szans i inwestycje w szpitale . Jako Lewica wierzymy, że usługi publiczne powinny być na najwyższym poziomie. Takim miejscem ma być szkoła równych szans. Ochrona zdrowia to drugi z fundamentów windy społecznej. Dla nas ważne jest to, żeby szpital był dla każdego - podkreślał Grzegorz Majewski, lider na liście Lewicy z okr. nr 3 do Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Andrzej Brodzki, który z listy Lewicy do Sejmiku kandyduje z miejsca 6, podkreślał, że od lat obserwuje sytuację w zduńskowolskim szpitalu i że, to co się w nim dzieje wymaga długofalowych zmian.