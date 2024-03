Karszniczanie na zebraniu wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice ZDJĘCIA

Mieszkańcy osiedla Karsznice uczestniczyli w ogólnym zebraniu, jakie odbyło się we wtorek, 12 marca, w filii Miejskiego Domu Kultury. Wspólnota Lokalna Osiedla Karsznice podsumowała miniony rok i przyjęła cele na kolejny. Swoje plany dla Karsznic przedstawiły władze miasta i powiatu.

Zarząd wspólnoty przygotował sprawozdanie ze swoich działań w ubiegłym roku. Zostało przyjęte przez mieszkańców w głosowaniu, podobnie jak plan działań na rok bieżący. To między innymi organizacja wydarzeń kulturalnych oraz uroczystości patriotycznych. Działacze lokalni stawiają sobie także za cel doprowadzenie do przebudowy dróg i chodników na terenie osiedla.

O inwestycjach przeprowadzonych oraz planowanych w Karsznicach informowali mieszkańców przedstawiciele samorządu. Najnowsze przedsięwzięcie, które współfinansowały miasto i powiat to przebudowa ulic Stanisława Staszica oraz Spółdzielczej. Ale miasto przeprowadziło także przebudowę ulicy Maratońskiej i części ulicy Sportowej. Na tej ostatniej pozostał do utwardzenia jeszcze fragment od ulicy Romualda Traugutta do ulicy Stefana Okrzei i jak zapewnił wiceprezydent Paweł Szewczyk, będzie tam asfalt jeszcze w tym roku.

Ponadto miasto ma w planie wybudowanie oświetlenia ulicy Narciarskiej, na co został już ogłoszony przetarg oraz przebudowę ulicy Turystycznej. Utwardzenia doczeka się też ulica Jana Długosza, a w planach jest przebudowa ulicy Poprzecznej w porozumieniu z gminą Zapolice. Z kolei miejska spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli ma w planie na ten rok budowę kanalizacji między innymi w ulicach Saneczkowej i Tenisowej, gdzie w poprzednich latach samorząd sprzedawał działki dla młodych na preferencyjnych zasadach - informuje zduńskowolski magistrat.