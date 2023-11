Katarzynki w Liceum Plastycznym w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA OPRAC.: Jolanta Jeziorska

Katarzynki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli to wieloletnia tradycja. To obchody imienin patronki tej szkoły czyli Katarzyny Kobro. Dla społeczności szkolnej to zawsze wyjątkowy dzień. Nie inaczej było w tym roku.