"Kocia" fundacja z Mostek pod Zduńską Wolą otrzymała grant od Provident Polska. Ma też problem: brak ogrzewania dwóch kociarni ZDJĘCIA

Fundacja Tabby- Burasy i spółka została beneficjentem jednego z grantów programu TAK! POMAGAM Provident Polska wartości blisko 3 tys. zł. W ramach tego grantu otrzymała m.in. farby do pomalowania kociarni, kozę na drewno do drugiego pokoju w kociarni, dwa drapaki z serii Natural Paradise, koce, polarki, zabawki oraz 80 szt puszek karmy Doliny Noteci.

Grant do siedziby fundacji w Mostkach dostarczyła 22 osobowa grupa pracowników Provident Polska. Goście postanowili na miejscu pomóc w pracach fundacji

Panowie malowali kociarnię, przenosili drzewo na opał do składziku, składali drapaki, pomogali Danielowi w sprzątaniu posesji. Panie sprzątały wraz ze mną pomieszczenia fundacji, myły kuwety, podłogi, okna.

Czyli to wszystko co na co dzień robimy tylko we dwoje. Oczywiście cała ekipa oprócz pracy zajmowała się w tzw. międzyczasie mizianiem i głaskaniem naszych podopiecznych oraz rzucaniem piłeczki naszej niestrudzonej Perełce. Zwierzaki były zachwycone!

Nigdy jeszcze, nawet przy przeprowadzce, nie mieli tyle rąk do głaskania. Po raz pierwszy gościliśmy tak wielką grupę wolontariuszy. To wspaniałe, że duże korporacje organizują tego typu projekty pomocowe, że integrują swoich pracowników, że szukają małych lokalnych organizacji, które same nie mają ani możliwości, ani siły przebicia w wielki świat - relacjonują działacze fundacji.