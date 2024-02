Koncert dla kotów z fundacji Tabby Burasy i spółka w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, FILMY

"Gramy dla kociaków z Tabby”. Koncert charytatywny pod takim tytułem zorganizowany został w Kawiarni Literackiej Ratusza w Zduńskiej Woli w sobotni wieczór, 17 lutego. Data została wybrana nieprzypadkowo ponieważ 17 lutego przypada Światowy Dzień Kota.

Ideą koncertu było wsparcie Fundacji Tabby - Burasy i spółka, jaka działa na rzecz kotów ze Zduńskiej Woli i okolic od 7 lat. Trafiają do niej koty porzucone, często chore i wynędzniałe. Panie z tej organizacji leczą, karmią i utrzymują futrzaki, co pochłania ogromne sumy pieniędzy. 3 lata temu fundacja przeniosła się ze Zduńskiej Woli do Mostek w gminie Zduńska Wola. Obecnie pod jej opieką jest 114 kotów w różnym wieku, wśród których są także chore maluchy. Na ich utrzymanie i leczenie fundacja zbiera pieniądze na różne sposoby, m.in. prowadząc bazarek własnych wyrobów oraz prosząc o przekazanie 1,5 proc. podatku.