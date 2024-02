Koncert Psalmy pustyni w Bazylice Mniejszej w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, FILMY

Niezwykłego wielkopostnego koncertu można było wysłuchać w sobotni wieczór, 24 lutego w Bazylice Mniejszej w Zduńskiej Woli.

Psalmy pustyni - psalmy ze Starego Testamentu w przekładzie Jana Kochanowskiego i z muzyką Mikołaja Gomółkę z przełomu XVI i XVII wieku - wykonał na dawnych instrumentach zespół Lúthien Consort.

Psalmy w przekładzie Jana Kochanowskiego i napisana do nich muzyka XVI i XVII wieku pomogły słuchaczom w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli zadumać się w drugą sobotę Wielkiego Postu. Ale i zwyczajnie zachwycić się poezją i muzyką zagraną na dawnych instrumentach przez zespół Lúthien Consort.

Lutnia, viola da gamba, portatyw, flety – to one wprowadziły melomanów w wyjątkowy nastrój.

Utwory skomponowane m.in. przez Mikołaja Gomółkę, wielogłosowy śpiew - zachwycały.

- relacjonuje Urząd Marszałkowski w Łodzi, główny organizator koncertu .