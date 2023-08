Koncert To all units na zakończenie Regionalnej Wystawy Rolno Przemysłowej w Zduńskiej Woli ZDĘCIA

Grupa To all units to zespół z Ostrowa Wielkopolskiego złożony z młodych artystów. Zespół działa od 2017r. Wykonuje muzykę z pogranicza szeroko pojętego alternatywnego pop-rock'a. Grupa ma na koncie jeden autorski album zatytułowany "Gwiazdy", wydany w roku 2019, a w te wakacje zespół wydał EP'ka, którą można usłyszeć oraz nabyć także po zduńskowolskim koncercie, który jest przedostatni koncert na ich letniej trasie.

Zespół tworzą:

Wiktoria Łacina - wokal

Błażej Ibron - gitara elektryczna

Jakub Szymankiewicz - instrumenty klawiszowe

Maciej Starczewski - gitara basowa

Patryk Stasiak - perkusja

Koncert To all units był ostatnim punktem 23. Regionalnej Wystawy Rolno Przemysłowej w Zduńskiej Woli.

Jaj było podczas tegorocznej wystawy można zobaczyć TUTAJ