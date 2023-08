Koncertowo na skwerze Pawła Królikowskiego w Zduńskiej Woli. Zagrał duet Cajdler&Cyranowicz ZDJĘCIA

Koncert w centrum Zduńskiej Woli. Kiedyś nie do pomyślenia, a dzisiaj do zrobienia. Taką możliwość daje istniejący od roku Skwer Pawła Królikowskiego.

W tym klimatycznym miejscu centrum Zduńskiej Woli w piątkowy, upalny wieczór, 4 sierpnia, koncert dali Piotr Cajdler i Tomasz Cyranowicz, którzy stworzyli projekt C&C.

Projekt C&C, czyli Cajdler & Cyranowicz to tzw. ,,piosenki z tekstem”, historie zmyślone, ale i prawdziwe o miłości, o życiu.

Piotr Cajdler i Tomasz Cyranowicz współpracują muzycznie od lat. Tomasz Cyranowicz jest m.in, częścią zespołu, który towarzyszy duetowi, jaki stworzyli Piotr Cajdler z Justyną Majkowską. MOŻNA O TYM PRZECZYTAĆ TUTAJ

Koncert projektu Cajdler&Cyranowicz przyciągnął na Skwer Pawła Królikowskiego sporą publiczność.

Na koncert zaprosił mieszkańców Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli