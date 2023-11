Kryminalne gadanie w bibliotece miejskiej w Zduńskiej Woli już w najbliższą środę ZDJĘCIA, PLAKAT

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli zaprasza na spotkanie autorskie w duecie z cyklu „Kryminalne gadanie”, którego bohaterami będą czołowi polscy pisarze kryminałów: Katarzyna Gacek oraz Grzegorz Skorupski.

„Kryminalne gadanie” to spotkanie dwóch pisarzy, podczas którego rozmawiają nie tylko o swojej twórczości, ale także o książkach, języku polskim, gwarach w nich zawartych i literaturze w ogóle. Podczas rozmowy zahaczają o wątek dotyczący ich inspiracji, mocnych i słabych stron podczas pisania, wymieniają się poglądami i starają się odpowiedzieć na kluczowe pytanie – jak żyć? - informuje bibliloteka miejska w Zduńskiej Woli.

Katarzyna Gacek pisze lekkie kryminały obyczajowe (cosy crime), scenariusze filmowe oraz książki dla młodych czytelników. Ta bardzo wszechstronna pisarka zaczęła swoją karierę od powieści kryminalnych pisanych wspólnie z Agnieszką Szczepańską („Zabójczy spadek uczuć”, „Zielony trabant”, „Dogrywka”). Razem z podróżnikiem Markiem Kamińskim napisała przygodową książkę dla dzieci „Marek i czaszka jaguara”, a jej pierwszy samodzielny tytuł, czyli powieść kryminalna „W jak morderstwo”, doczekała się ekranizacji na Netflixie. Najnowsza seria autorki, której bohaterkami są detektywki z agencji „Czajka”, to „Pies ogrodnika” (nominowany w 2023 roku do Nagrody Wielkiego Kalibru) oraz „Gra pozorów”. Tom trzeci, „Krew z krwi”, ukaże się na początku 2024 roku. Gacek jest również autorką bestsellerowej serii dla młodych czytelników pt. „Supercepcja” (wyd. Znak Emotikon) i ma w dorobku aż trzy scenariusze filmów fabularnych: „Za niebieskimi drzwiami”, „Czarny młyn” i „W jak morderstwo”.

Grzegorz Skorupski. Absolwent Wydziału Historii UAM w Poznaniu. Autor artykułów, książek historycznych i beletrystycznych. Człowiek tak niejednoznaczny, jak różne są jego gusta muzyczne: stoner, black metal, psychodelic. Jego książki zdecydowanie wychodzą poza schemat powieści kryminalnych. Oprócz typowych dla tego gatunku wątków związanych ze zbrodnią, pojawiają się odniesienia do problemów, które zawsze pozostają aktualne. Duże znaczenie ma też tworzony w sposób mistrzowski nastrój i plastyczność opisu, który powoduje, że czytając kryminały retro Skorupskiego niezauważalnie odpływamy w stworzony przez niego świat.