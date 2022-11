Kto okradł strażaków ochotników z Bałucza? Są duże straty

W nocy z 10 na 11 listopada złodzieje włamali się do strażnicy. Skradli sprzęt o dużej wartości. Złodziejskim łupem padły 4 piły spalinowe, w tym 3 do drewna i 1 do betonu. Straty wyliczone zostały na 10 tysięcy złotych.